Chiffi assurdo! Su D’Ambrosio-Paredes in Inter-Juventus nega l’evidenza

Ennesima assurdità arbitrale di questa stagione. In relazione a Inter-Juventus, con la rissa che aveva portato all’espulsione di D’Ambrosio e Paredes, le motivazioni del ricorso per il primo segnalano un’incredibile affermazione dell’arbitro Chiffi.

FOLLIE ARBITRALI – L’Inter aveva fatto ricorso per Danilo D’Ambrosio dopo la partita con la Juventus, vedendolo incredibilmente parzialmente accolto ma senza togliere giornate di squalifica (vedi articolo). Ora si vengono a sapere anche i motivi che hanno portato a questa decisione. E fra le varie parti della risposta della Corte Sportiva d’Appello spunta anche la ricostruzione dell’espulsione di D’Ambrosio e di Leandro Paredes. L’arbitro Daniele Chiffi li ha espulsi per una rissa a fine partita, ma nonostante ciò il difensore dell’Inter ha a vuto due giornate e il centrocampista della Juventus solo una. E la spiegazione è abbastanza sconcertante.

IL MOTIVO – L’Inter riteneva che la sanzione a D’Ambrosio fosse spropositata per il comportamento tenuto e citava dei precedenti. In più, la società ha aggiunto come ci fosse una grave lacuna nel referto arbitrale rispetto a quanto realmente accaduto. Ossia: Chiffi non ha segnalato come Paredes abbia preso D’Ambrosio per l’orecchio, portando alla reazione del difensore non solo per una provocazione verbale ma anche fisica. La Corte Sportiva d’Appello, che non ha potuto esaminare il fotogramma mostrato dall’Inter perché non previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, ha comunque voluto ascoltare Chiffi. Che, raggiunto al telefono, ha confermato il suo referto arbitrale puntualizzando, a precisa domanda, di non aver visto Paredes prendere e stringere per l’orecchio D’Ambrosio. Risposta che ha portato a confermare le due giornate di squalifica, cancellando solo la multa da cinquemila euro.

Non benissimo vista e memoria di #Chiffi… pic.twitter.com/1C2wVuUwuE — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 14, 2023

Ma le immagini sono abbastanza eloquenti e smentiscono Chiffi, con l’Inter ulteriormente punita dall’arbitro. Come se non fosse bastato quanto aveva già fatto in campo sul gol irregolare della Juventus…