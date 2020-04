Chiesa, piÃ¹ Juventus che Inter! Altre prioritÃ  e prezzo Fiorentina: l’intrigo

Chiesa, più Juventus che Inter! Altre priorità e prezzo Fiorentina: l’intrigo

Federico Chiesa resta sempre al centro dei discorsi di Juventus e Inter, ma la Fiorentina fissa il prezzo e punta al rinnovo con clausola

ULTIME – Secondo quanto riportato dal sito della “Gazzetta dello Sport”, l’Inter continuerebbe a tenere nel mirino Federico Chiesa. Allo stesso tempo però il suo nome non figurerebbe più tra le priorità tattiche di Antonio Conte. Così l’allenatore nerazzurro è Beppe Marotta in questo momento privilegerebbe altri obiettivi. Una posizione che farebbe tornare in primo piano la pista Juventus. Rocco Commisso, patron della Fiorentina, non intenderebbe scendere sotto la richiesta di 70 milioni di euro.

CESSIONI – Così il club bianconero dovrebbe prima cedere e poi tornare sull’esterno offensivo viola. Anche l’ipotesi contropartite andrebbe tenuto in considerazione in maniera cauta. La società toscana ha dei tetti salariali. La scelta sarebbe dunque limitata, magari a Mandragora (ora all’Udinese) e a Luca Pellegrini (ora al Cagliari).

RINNOVO – In tutto questo si inserirebbe il discorso rinnovo. Commisso intenderebbe aumentare il contratto di Chiesa dagli attuali 1,8 milioni di euro ai 4 milioni. Il nodo sarebbe quello della clausola rescissoria. Per il padre-agente, Enrico Chiesa, dovrebbe essere bassa, mentre per il presidente dei gigliati da almeno 70 milioni. Insomma, sono diverse le questioni da risolvere. L’affare Chiesa non sembra dunque essere ancora a un passo dalla fumata bianca.

