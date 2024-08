Chiesa, l’Inter pensa al graffio di fine mercato: un’idea chiara − TS

Federico Chiesa entro il 30 agosto dovrà lasciare la Juventus. L’Inter lo osserva e lo monitora studiando la mossa per prelevarlo.

IN VENDITA – Il tempo stringe e la Juventus dovrà necessariamente, entro il 30 agosto (data ultima per la chiusura del calciomercato estivo), vendere Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale azzurra è stato praticamente defenestrato da Thiago Motta, che al termine della partita pareggiata dai bianconeri contro il Brest non ha usato mezze misure per definire la posizione del figlio d’arte a Torino. L’Inter lo segue da sempre, ovvero da quando giocava nella Fiorentina. È un pupillo di Piero Ausilio, che a fine mercato potrebbe provare lo scatto decisivo per strapparlo alla concorrenza.

L’Inter studia la preda: il sogno Chiesa non è irrealizzabile

STUDIO – L’idea dell’Inter, spiega Tuttosport, considerando la posizione delicata in cui si trova la Juventus con l’azzurro, pensa al graffio di fine mercato se Chiesa sarà ancora alla Continassa. Ovvero presentarsi a Torino a ridosso del gong del 30 agosto con 10 milioni o poco più e vedere l’effetto che farà. L’idea in testa all’Inter è chiara: noi così vi risolviamo un problema, voi che volete fare? La Juventus, però, per cedere Chiesa vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro per evitare di fare minusvalenza. Sul giocatore c’è anche la Roma, che presto farà un nuovo incontro col suo procuratore Ramadani. Continua Tuttosport, dalla Capitale potrebbero arrivare ad offrire 15-18 milioni più il cartellino di El Shaarawy.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini e Stefano Salandin