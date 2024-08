Chiesa per Frattesi? Occhio alla bomba tra Juventus e Inter − TS

Federico Chiesa per Davide Frattesi, una vera e propria bomba di mercato che potrebbe accendere questo mese di agosto. Juventus e Inter monitorano.

LA SITUAZIONE – Ad oggi è sola una voce, anzi una suggestione. Ma non è da escludere un’eventuale concreta accelerata da qui alla fine del mercato. D’altronde, la Juventus in un modo o nell’altro ha l’esigenza di cedere Federico Chiesa, scaricato da Thiago Motta e dalla stessa società al termine dell’ultimo incontro amichevole giocato dai bianconeri contro il Brest. Frattesi non è nelle stesse condizioni. Inzaghi lo considera un giocatore molto importante, ma non sicuramente un titolare: ossia il primo delle riserve. L’ex Sassuolo vuole giocare e un eventuale scambio, sia tecnicamente che tatticamente, farebbe contenti tutti. E lato economico?

Nello scambio Chiesa-Frattesi, conguaglio della Juventus all’Inter

CONGUAGLIO – Nell’eventualità, scrive Tuttosport, che Marotta e Giuntoli arrivassero a discutere di questo scambio tra Federico Chiesa e Davide Frattesi, la Juventus per forza di cose sarà obbligata a cedere un piccolo conguaglio all’Inter. Circa una decina di milioni di euro. Non è un mistero che Chiesa, da free agent il prossimo 30 giugno 2025, interessi e non poco alla Beneamata. Al contempo, Frattesi sarebbe quel centrocampista di gamba e incursione che nel centrocampo di Thiago Motta calzerebbe a pennello. Ad oggi non c’è nulla di concreto, ma prossimamente chissà…

Fonte: Tuttosport – Marco Bo