Chiellini, Juventus-Inter piÃ¹ vicina: dubbio in avanti per Sarri – Sky

Chiellini, Juventus-Inter più vicina: dubbio in avanti per Sarri – Sky

Domenica alle 20.45 si giocherà Juventus-Inter. Ecco – secondo quanto riportato da Francesco Cosatti di “Sky Sport” – le ultime sulle condizioni di Chiellini e la probabile formazione di Sarri

RIENTRO – «Chiellini oggi è tornato ad allenarsi col gruppo. Quindi al momento è più probabile la sua presenza dal primo minuto rispetto a una panchina contro l’Inter. Vedremo come reagirà domani allo sforzo di oggi. Se non dovesse farcela giocherà de Ligt al fianco di Bonucci».

RESTO – «Questi 11 giorni di riposo dall’ultima partita possono aver giocato a giocatori come Pjanic che non stavano bene a livello fisico. A centrocampo giocherà quindi il bosniaco con Bentancur e Matuidi. In avanti con Cristiano Ronaldo e Dybala ballottaggio tra Higuain e Cuadrado».