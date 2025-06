Chi può affrontare l’Inter ai quarti? Situazione dopo il ko della Juventus

Con la sconfitta della Juventus contro il Manchester City con il punteggio di 2-5, l’Inter ha una certezza riguardo il possibile incrocio ai quarti di finale del Mondiale per Club.

LA SITUAZIONE – L’Inter affronterà il Fluminense nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ciò è il risultato del primo posto occupato dai nerazzurri nel Gruppo E della competizione internazionale, cui si collega la seconda piazza dei brasiliani nel Gruppo F. La sfida si terrà lunedì 30 giugno alle ore 21 al Bank of America Stadium, con i meneghini che si auspicano di accedere agli ottavi grazie a una prestazione convincente come quella vista contro il River Plate. Ma quali squadre potranno incontrare i nerazzurri in caso di eventuale accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club?

CHI PUÒ INCONTRARE L’INTER AI QUARTI DI FINALE DEL MONDIALE PER CLUB? GLI INCROCI

QUARTI – L’Inter, nell’eventualità di una vittoria contro il Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club, andrebbe a fronteggiare la vincente dell’altro ottavo tra Manchester City e la seconda del Gruppo H, cioè il Real Madrid o l’Al Hilal. In caso di passaggio da primi dei blancos, si creerebbe la possibilità di un incrocio ai quarti tra Simone Inzaghi e la sua squadra. Certo, i nerazzurri devono prima superare il Fluminense e – soprattutto – i sauditi dovrebbero passare contro la corazzata inglese. Ma anche il solo paventare una tale eventualità conferisce un ulteriore nota di senso all’avvicinamento dell’Inter ai prossimi turni del Mondiale per Club.