Chi è Giovanni Leoni, il giovane rampante apprezzato dall’Inter

Giovanni Leoni rappresenta l’ultimo nome accostato all’Inter per il reparto difensivo dei nerazzurri. Il suo profilo è quello di un giovane calciatore che sta già acquisendo esperienza in Serie B, ma non ancora pronto per il grande salto.

IL PUNTO – Giovanni Leoni è il nuovo obiettivo dell’Inter per il suo reparto arretrato. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore dalle interessanti prospettive, giovane ma che abbia già fatto intravedere degli spunti importanti in termini di qualità e cattiveria agonistica. Ecco che il nome del difensore della Sampdoria può fare al caso della società meneghina, stante la sua progressiva affermazione nel sistema di gioco di Andrea Pirlo con personalità e doti difensive importanti.

Leoni sul taccuino dell’Inter per la difesa: gioventù al potere

IL PROFILO – Con la maglia della Sampdoria, nell’ultima stagione di Serie B, il difensore italiano ha collezionato 12 presenze impreziosite da 1 rete. La sua partecipazione da titolare si attesta al 56%, mentre la percentuale per minuti giocati è del 53%. Il giocatore blucerchiato ha un dato di 1.3 recuperi a partita e di 1.4 tackle vinti per match giocati. 3.0 il dato dei salvataggi a partita, superiore al 2.0 proprio di Stefan De Vrij. L’Inter potrebbe tenere in considerazione tali statistiche nella sua decisione finale sull’ingaggio o meno del calciatore italiano.

LE PROSPETTIVE – L’acquisto di Giovanni Leoni avrebbe un senso particolare se analizzato nel contesto del possibile reparto difensivo dell’Inter del futuro. Nello specifico, i nerazzurri possono già vantare tra le proprie fila la presenza di due giovani come Alessandro Bastoni, classe 1999, e Yann Bisseck, classe 2000. L’arrivo di un calciatore, che comunque dovrà dimostrare il proprio valore in una grande piazza, come Leoni ben si coniugherebbe con la presenza di due calciatori su cui i nerazzurri puntano con forza per il proprio reparto arretrato del futuro.