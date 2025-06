Cherubini (AD Parma): «Bonny-Inter? Aspettiamo! Leoni resterà»

Cherubini parla sia di Bonny che di Leoni. Il primo è praticamente un giocatore dell’Inter, anche se il dirigente dei ducali temporeggia ancora. Mentre sul difensore del 2006 si esprime in maniera quasi certa sulla sua permanenza a Parma. Ecco le sue parole.

BONNY – Federico Cherubini, Amministratore Delegato del Parma, ha parlato a Sky Sport della trattativa con l’Inter per l’attaccante francese. Nonostante sia ormai tutto per fatto, con il giocatore atteso a Milano già in serata, l’ex dirigente della Juventus temporeggia e parla in questo modo: «Credo sia sempre meglio commentare certe notizie quando sono certe. Abbiamo una trattativa ben avviata con l’Inter, ma aspettiamo a dire che è fatta. La volontà è quella di dire che è fatta».

Cherubini temporeggia su Bonny ed è convinto della permanenza di Leoni

LEONI – Sempre Cherubini sull’altro gioiello del Parma, ossia Giovanni Leoni. Il classe 2006 piace all’Inter ma non solo. Lo stesso AD dei ducali, però, si è espresso in maniera convinta sulla permanenza almeno per un altro anno in Reggio Emilia. Ecco le sue parole: «C’è interesse sia qui che dall’estero. Il percorso del calciatore dovrebbe continuare qui. Non abbiamo avuto nessun segnale, siamo convinti che Leoni possa rimanere a Parma. Poi tutto può succedere».