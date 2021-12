Chelsea, stagione finita per Chilwell. Digne obiettivo numero uno

L’Inter ha messo nel mirino Lucas Digne, esterno sinistro dell’Everton (vedi articolo). Il francese è finito ai margini della squadra di Rafa Benitez ma la pista nerazzurra potrebbe essere già sfumata. Per Digne infatti si apre la pista che porta al Chelsea.

IMPREVISTO – Uno dei due esterni mancini del Chelsea di Thomas Tuchel, Ben Chilwell, ha terminato qui la sua stagione. L’ex Leicester infatti si deve operare al ginocchio dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus in Champions League. Una brutta tegola per i Blues che ora devono andare sul mercato per cercare un sostituto da affiancare a Marcos Alonso. Il nome in cima alla lista è proprio quello di Digne dell’Everton. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito il Chelsea vorrebbe il terzino francese in prestito fino a fine stagione. Insomma potrebbe aprirsi una bagarre di mercato tra Chelsea e Inter anche se, i nerazzurri, hanno sicuramente meno disponibilità economica della squadra di Tuchel. Le altre alternative sono richiamare Ian Maatsen dal suo prestito al Coventry City o Emerson Palmieri dal suo prestito al Lione.