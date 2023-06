Chelsea, Koulibaly è in uscita ma serve l’accordo con l’Inter − Sky

L’Inter e il Chelsea si rincontreranno dopo i primi colloqui per Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku. I nerazzurri vogliono dei prestiti, i Blues vogliono vendere. Il punto di mercato da parte (vedi QUI) di Sky Sport.

SERVE L’ACCORDO − Il punto della situazione dei colloqui tra Inter e Chelsea è arrivato da Sky Sport. Per Kalidou Koulibaly serve l’accordo con il Chelsea. Il difensore è uno dei tanti nomi in uscita dal club inglese. Il problema è che i Blues non vogliono darlo in prestito, bensì venderlo. Stessa situazione per Romelu Lukaku. Ma i contatti tra le parti non si fermano: l’Inter punta a trovare la quadra anche per accontentare Simone Inzaghi.