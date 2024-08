Chelsea-Inter 1-1, i Blues la riprendono nel finale: ora il Genoa!

È appena 1-1 terminata Chelsea-Inter, sesto e ultimo test precampionato per i nerazzurri, disputatosi allo Stamford Bridge. Ecco quanto successo in questi quarantacinque minuti, dopo la prima frazione di gioco terminata 0-1.

PARI IN EXTREMIS – Allo Stamford Bridge, ripresa divertente tra Chelsea e Inter con i Blues che mandano in campo due pezzi da novanta come Cole Palmer e Christopher Nkunku. La prima occasione del secondo tempo però e dell’Inter con il tiro fortissimo di Federico Dimarco a riscaldare i guantoni di Sanchez. Bellissima conclusione dell’esterno nerazzurro, ma molto bravo l’estremo difensore spagnolo. Il Chelsea però quando attacca spaventa l’Inter, che prova a difendersi come può. Al 54′, straordinaria rovesciata di Nkunku e prodezza di Sommer a salvare la Beneamata. Gli inglesi non mollano la presa e due minuti più tardi sfiorano il gol del pareggio con Colwill, che imbeccato da Mudryk, prende il palo a Sommer battuto. Al 64′, è ancora Nkunku e rendersi pericoloso: il francese devia sull’assist a rimorchio di Enzo Fernandez, ma il pallone non trova la porta. Sempre Chelsea nella seconda parte del secondo tempo, con l’Inter che manda in campo anche qualche giovane: da Salcedo a Berenbruch fino a Quieto e Fontanarosa. Al 79′ ci prova Palmer, ma il fantasista inglese pecca di precisione da pochi passi. Nel finale di partita, arriva il pareggio del Chelsea: punizione dalla sinistra, ribattuta della difesa dell’Inter e Ugochukwu tira di controbalzo per l’1-1.

Chelsea-Inter:

23′ Thuram (I), 89′ Ugochukwu (C)