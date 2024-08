Chelsea-Inter 0-1 al 45′: Thuram sblocca. Nerazzurri avanti

Finisce 0-1 Chelsea-Inter con il gol di Thuram a sbloccare il match. Buona partita per i nerazzurri in questa ultima amichevole. Di seguito il live della partita amichevole.

VANTAGGIO – Inizio di gara equilibrato a Londra, con Chelsea e Inter che giocano comunque a viso aperto. Bene i nerazzurri, che al 23′ trovano il vantaggio: l’Inter fa esporre il Chelsea col suo pressing, Bisseck imposta servendo Correa che manda nello spazio Thuram, il cui bolide dai sedici metri finisce all’incrocio imparabile per Sanchez. Si sblocca la partita con un gioiello. Al 32′, rischio per l’Inter: palla giocata dietro da Darmian su rimessa laterale, il portiere non controlla bene e Guiu quasi gliela scippa ma riesce a evitare il peggio sul rimpallo. Al 37′, altro rischio per i nerazzurri che quasi vengono raggiunti: tiro di Cucurella deviato da Guiu e il portiere dell’Inter Sommer ha un gran riflesso per evitare l’1-1. Il match finisce 1-0 nel primo tempo. Prima frazione di gioco positiva comunque per la squadra di Simone Inzaghi, che ha punito subito i Blues gestendo poi il risultato, soffrendo solamente in poche occasioni. Si tratta dell’ultima amichevole prima dell’esordio ufficiale contro il Genoa, in programma sabato 17 alle ore 18 a Marassi. Nella ripresa, il tecnico interista potrebbe cambiare qualcosina, magari inserire anche i vari Bastoni, Pavard e Frattesi.

Chelsea-Inter 0-1 al 45′

23′ Thuram (I)