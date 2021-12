Chelsea in campo con James esterno sinistro. Idea Digne mollata?

L’Inter ha messo nella lista della spesa come possibile rinforzo per la corsia sinistra Lucas Digne. Il laterale mancino dell’Everton piace molto ai nerazzurri ma anche il Chelsea sembra interessato a lui. Stasera però in campo, sulla corsia orfana di Chilwell, c’è James.

SOLUZIONE – L’Inter punta Digne come rinforzo a sinistra per il mercato di gennaio se dovesse concretizzarsi qualche cessione (vedi articolo). I nerazzurri però non sono gli unici a volere il francese. Complice l’infortunio accusato da Chilwell, il Chelsea ha preso nota dell’esterno dell’Everton. Questa sera però, nel match contro il Brighton, Thomas Tuchel ha scelto James a sinistra e non Marcos Alonso, rimasto in panchina con Pulisic esterno destro. Dunque possibile che il Chelsea voglia trovare una soluzione “in casa” senza andare a investire nel mercato invernale? L’Inter intanto, osserva.