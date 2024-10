Champions League, si vota il ‘Player of the week’: c’è uno dell’Inter!

La seconda giornata di Champions League si è appena conclusa (clicca QUI per rivedere risultati e classifica) e dunque è arrivato anche il momento di votare il “Player of the week”, ossia il miglior giocatore della settimana. Pure uno dell’Inter tra i quattro candidati.

CANDIDATO – La seconda giornata di Champions League si è conclusa. Tra martedì e mercoledì, in campo tutte e 36 con un bilancio delle squadre italiane piuttosto equilibrato: tre vittorie (Inter, Juventus e Atalanta) e due sconfitte (Milan e Bologna). Dopo la sosta e precisamente a fine ottobre ci sarà la terza giornata, il 22 e il 23 ottobre. I nerazzurri saranno in campo contro lo Young Boys con l’obiettivo di conquistare in Svizzera altri tre punti molto importanti, dopo gli ottimi risultati contro Manchester City e Stella Rossa. A proposito di Inter, uno dei giocatori nerazzurri è in lizza per diventare il cosiddetto “Player of the week“: si tratta di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è in buona compagnia.

Champions League, quattro candidati per il “Player of the week”: Inter rappresentata

IN LIZZA – Oltre a Mehdi Taremi, sono in lizza per vincere il “player of the week” anche Dusan Vlahovic della Juventus, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Abdallah Sima del Brest. Tutti e quattro hanno disputato delle prestazioni superiori. Il giocatore dell’Inter ha fatto un gol su rigore (il primo in maglia nerazzurra) e due assist (uno per Arnautovic e l’altro per Lautaro Martinez). Vlahovic ha invece fatto doppietta in Lipsia-Juventus; ne ha fatti addirittura tre di gol Adeyemi, che con il suo Borussia Dortmund ha schiantato il Celtic 7-1. Mentre Sima è stato protagonista nella grande vittoria del Brest contro il Salisburgo 0-4 (doppietta).