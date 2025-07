Champions League, una novità nella fase ad eliminazione diretta!

La UEFA ha stilato il calendario della prossima Champions League, ossia quella relativa all’edizione 2025-26 (vedi articolo). Ma emerge anche una novità assoluta in questa seconda edizione del format a 36 squadre.

FORMAT – La scorsa edizione ha visto per la prima volta in scena la nuova Champions League a 36 squadre. Il nuovo e inedito format con una prima fase costituita da una classifica generale, con le prime otte direttamente agli ottavi di finale, le successive sedici ai playoff, mentre le ultime dodici completamente eliminate. L’Inter, ad esempio, lo scorso anno chiuso la cosiddetta fase campionato al quarto posto, solamente dietro a Liverpool, Barcellona e Arsenal. Poi il percorso della squadra di Simone Inzaghi fu incredibile, ma l’epilogo disastroso, con lo 0-5 subito in finale a Monaco di Baviera contro il Psg. Ma ritornando alla prossima Champions League, la seconda edizione con il format nuovo, vi sarà apportata una novità, come si evince dai colleghi di Calcio e Finanza.

La novità nella Champions League 2025-26: ecco di cosa si tratta

CASA-TRASFERTA – La novità nella prossima Champions League riguarderà l’eliminazione diretta e in particolare l’alternanza casa-trasferta. Infatti, nella passata stagione, se gli accoppiamenti a partire dagli ottavi di finale erano stabiliti in base al piazzamento alla fine della prima fase, la cosiddetta fase campionato, l’alternanza casa-trasferta per quanto riguarda i turni successivi (quarti e semifinali) veniva stabilita dal sorteggio non tenendo così conto del piazzamento nella classifica generale dopo le prime otto partite. Dall’edizione 2025-26, sarà diverso: le squadre teste di serie, ovvero quelle classificate dal 1° al 4° posto dopo la prima fase, disputeranno la gara di ritorno in casa nei quarti di finale, mentre le squadre classificate al 1° e 2° posto giocano in casa anche la gara di ritorno delle semifinali. Per fare un esempio con l’ultima edizione, l’Inter, che nella fase campionato arrivò dopo il Barcellona, giocò la semifinale di ritorno in casa.