Champions League, sorteggio ottavi: per l’Inter 6 o 7 rivali, 2 sicure

Con la qualificazione aritmetica dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League si può già pensare al sorteggio. Sono sei o sette le possibili avversarie, di cui due già sicure. Qui i risultati e le classifiche di stasera, qui quelle di martedì.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – POSSIBILI PRIME CLASSIFICATE

Gruppo A: Napoli (Italia, 15 punti) o Liverpool (Inghilterra, 12 punti). Dovesse arrivare primo il Napoli (all’ultima va a Liverpool, può permettersi di perdere fino a tre gol di scarto) non potrebbe essere avversario dell’Inter.

Gruppo B: Club Brugge (Belgio, 10 punti) o Porto (Portogallo, 9 punti). All’ultima giornata Bayer Leverkusen-Club Brugge e Porto-Atlético Madrid, in caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti generale (a ora Club Brugge +3 e Porto +4).

Gruppo C: Bayern Monaco (Germania) aritmeticamente primo, ma l’Inter non potrà affrontarlo in quanto già sfidato nel girone.

Gruppo D: tutto aperto con Tottenham (Inghilterra, 8 punti), Sporting CP (Portogallo 7 punti), Eintracht Francoforte (Germania, 7 punti) e Marsiglia (Francia, 6 punti) che possono ancora arrivare primi. All’ultima giornata Marsiglia-Tottenham e Sporting CP-Eintracht Francoforte.

Gruppo E: Chelsea (Inghilterra) aritmeticamente primo.

Gruppo F: Real Madrid (Spagna, 10 punti) o RB Lipsia (Germania, 9 punti). All’ultima giornata Real Madrid-Celtic e Shakhtar Donetsk-RB Lipsia, in caso di arrivo a pari punti primo il Real Madrid in virtù degli scontri diretti a favore.

Gruppo G: Manchester City (Inghilterra) aritmeticamente primo.

Gruppo H: PSG (Francia, 11 punti) o Benfica (Portogallo, 11 punti). All’ultima giornata Juventus-PSG e Maccabi Haifa-Benfica, in caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti generale (a ora PSG +8 e Benfica +4).

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si svolgerà venerdì 7 novembre alle ore 21. L’Inter incontrerà una prima classificata degli altri gironi non italiana, giocando la gara d’andata in casa.