Champions League, il PSG vola in finale! Con Hakimi sfiderà l’Inter

Il PSG è la seconda finalista della UEFA Champions League 2024-2025. Dopo il successo dell’Inter contro il Barcellona, sono i francesi a raggiungere la squadra di Simone Inzaghi nella finale del 31 maggio a Monaco.

VA IN FINALE – Decisiva la vittoria per 2-1 contro l’Arsenal nella semifinale di ritorno al Parco dei Principi, che sommata all’1-0 ottenuto a Londra all’andata, fissa il punteggio complessivo sul 3-1 per gli uomini di Luis Enrique. Una prova di forza e maturità quella del PSG, che ha saputo colpire nei momenti chiave della partita. Dopo una partenza arrembante dell’Arsenal, i parigini hanno trovato il vantaggio al 27’ con un preciso colpo di testa di Fabián Ruiz su cross di Nuno Mendes. Nella ripresa, mentre i Gunners provavano a rientrare in partita, è arrivato il raddoppio: al 73’ l’ex Inter, Achraf Hakimi, ha raddoppiato con un gol straordinario dalla distanza. Nonostante il gol della speranza di Saka nel finale, l’Arsenal non è riuscito a completare la rimonta. Decisivo anche Gianluigi Donnarumma, autore di una parata determinante su un colpo di testa ravvicinato di Martinelli nei minuti conclusivi. L’unico neo per il PSG è stato il rigore fallito da Vitinha, neutralizzato da Raya al 78’.

PSG seconda finalista dopo l’Inter, ci si vede in finale di Champions League!

ATTO FINALE – Adesso sarà Inter-PSG la finalissima di questa edizione di Champions, con tanti spunti emotivi e tecnici. Su tutti, la sfida tra i nerazzurri e Hakimi, che con il club milanese vinse lo scudetto nel 2021 sotto la guida di Antonio Conte. Una finale che promette spettacolo tra due squadre capaci di superare ostacoli enormi e arrivare a giocarsi il trofeo più importante d’Europa. L’appuntamento è per sabato 31 maggio, a Monaco.