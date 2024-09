Champions League, le prime partite su Amazon Prime Video: 3 dell’Inter

La fase campionato di Champions League inizierà da martedì 17 a giovedì 19 settembre, con la prima giornata divisa su tre giorni. Amazon Prime Video ha annunciato le sei partite che trasmetterà nel 2024, in attesa delle due di gennaio: tre sono dell’Inter.



IL CALENDARIO – Da sabato è ufficiale il calendario della fase campionato di Champions League. L’Inter affronterà otto avversarie diverse, quattro in casa e altrettante in trasferta. Lo farà con una divisione anche dei giorni: cinque di mercoledì e tre di martedì. La scelta non è irrilevante, perché riguarda anche Amazon Prime Video. La piattaforma streaming ha, come già avvenuto nel precedente triennio, la prima scelta di un’italiana al mercoledì. Di conseguenza, aveva cinque opzioni su otto per scegliere l’Inter. Per il momento ne ha sfruttate tre, in attesa delle due giornate di Champions League a gennaio (dove i nerazzurri giocano in entrambi i casi di mercoledì).

Champions League, tre partite Inter su Amazon Prime Video

IL PROGRAMMA – Queste le prime scelte per la diretta streaming in esclusiva, che per il momento vedono solo i nerazzurri e la Juventus senza aver preso in considerazione Atalanta, Bologna e Milan.

Manchester City-Inter mercoledì 18 settembre ore 21

RB Lipsia-Juventus mercoledì 2 ottobre ore 21

Young Boys-Inter mercoledì 23 ottobre ore 21

Inter-Arsenal mercoledì 6 novembre ore 21

Aston Villa-Juventus mercoledì 27 novembre ore 21

Juventus-Manchester City mercoledì 11 dicembre ore 21

Amazon Prime Video definirà più avanti le scelte per la settima e ottava giornata di Champions League, in base all’andamento di classifica. Tutte le altre partite saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport.