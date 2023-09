Champions League, le partite in diretta TV Mediaset: due dell’Inter!

Dopo che Amazon Prime Video ha annunciato le sue prime quattro partite in esclusiva streaming, è Mediaset a far sapere quali sfide della fase a gironi di Champions League trasmetterà su Canale 5. Sono due le partite dell’Inter in diretta TV in chiaro.

CHAMPIONS LEAGUE – DIRETTA TV MEDIASET FASE A GIRONI

Lazio-Atlético Madrid martedì 19 settembre ore 21 (Gruppo E) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

Inter-Benfica martedì 3 ottobre ore 21 (Gruppo D) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

Union Berlino-Napoli martedì 24 ottobre ore 21 (Gruppo C) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

Milan-PSG martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo F) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

Milan-Borussia Dortmund martedì 28 novembre ore 21 (Gruppo F) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

Inter-Real Sociedad martedì 12 dicembre ore 21 (Gruppo D) – diretta TV Canale 5 e Sky Sport, streaming Sport Mediaset

Tutte le altre partite della fase a gironi di Champions League saranno trasmesse in diretta TV da Sky Sport e in streaming da Mediaset Infinity, fatta eccezione per le scelte di Amazon Prime Video (due ancora da definire).