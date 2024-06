Champions League, niente partite in chiaro per l’Inter: la scelta di Sky!

Champions League ed Europa League, quali partite andranno in chiaro? Arrivano novità spiacevoli da Sky per i tifosi dell’Inter e delle altre squadra italiane coinvolte nelle competizioni.

DECISIONE – Manca ancora un bel po’ di tempo all’avvio della prossima stagione e, di conseguenza, anche all’inizio di una nuova edizione della Champions League. Arrivano già, però, novità interessanti circa la messa in onda delle sfide europee da parte delle televisivioni italiane. La decisione di Sky a questo proposito non farà di certo piacere a molti tifosi, tra cui quelli dell’Inter. L’emittente televisiva, che quest’anno detiene i diritti per la Champions League in Italia, ha scelto di trasmettere in chiaro una partita della competizione per ogni turno. Con una particolarità però.

Champions League, la scelta di Sky sulla messa in onda in chiaro

SPIACEVOLE SORPRESA – La sfida in questione riguarderà solo le squadre straniere coinvolte. In chiaro su TV8, invece, andrà la sfida migliore, sempre tra i club esteri. Resterà poi a Prime Video una sfida in esclusiva trasmessa ogni mercoledì. Mentre il resto dei match in cui saranno coinvolte le italiane Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, sarà a disposizione dei tifosi solo previo abbonamento. Discorso simile può essere fatto per l’Europa League. Sky trasmetterà per gli abbonati le partire di Roma e Lazio, con la messa in onda in chiaro al giovedì di un incontro europeo che vedrà in campo le squadre europee.

