Champions League: 5-0 Manchester United, tutti i risultati e le classifiche

UEFA Champions League logo stadium

In Champions League non è stata una bella due giorni per le squadre italiane. Dopo i pareggi di ieri di Atalanta e Inter fa lo stesso la Lazio, ma è un buon 1-1 in casa del Club Brugge in emergenza (vedi articolo). La Juventus, invece, cade col Barcellona con tre gol annullati a Morata (vedi articolo). Ecco tutti i risultati e le classifiche.

CHAMPIONS LEAGUE – 2ª GIORNATA

GRUPPO E

Krasnodar-Chelsea 0-4 37′ Hudson-Odoi, 76′ rig. Werner, 79′ Ziyech, 90′ Pulisic

Siviglia-Rennes 1-0 56′ L. de Jong

CLASSIFICA: Chelsea 4, Siviglia 4, Krasnodar 1, Rennes 1

GRUPPO F

Borussia Dortmund-Zenit 2-0 78′ rig. Sancho, 91′ Haaland

Club Brugge-Lazio 1-1 14′ J. Correa (L), 42′ rig. Vanaken

CLASSIFICA: Lazio 4, Club Brugge 4, Borussia Dortmund 3, Zenit 0

GRUPPO G

Ferencvaros-Dinamo Kiev 2-2 28′ rig. Tsygankov (D), 41′ De Pena (D), 59′ Tokmac Nguen, 90′ Boli

Juventus-Barcellona 0-2 14′ Dembélé, 91′ rig. Messi

CLASSIFICA: Barcellona 6, Juventus 3, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1

GRUPPO H

Istanbul Basaksehir-PSG 0-2 64′, 79′ Kean

Manchester United-RB Lipsia 5-0 21′ Greenwood, 74′, 78′, 92′ Rashford, 87′ rig. Martial

CLASSIFICA: RB Lipsia 3, Manchester United 3, PSG 0, Istanbul Basaksehir 0

La terza giornata della fase a gironi di Champions League si giocherà martedì 3 e mercoledì 4 novembre.