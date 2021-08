Champions League, mancano tre squadre al sorteggio! Le fasce per l’Inter

Domani alle 18 ci sarà il sorteggio della fase a gironi di Champions League. I play-off di ieri (vedi articolo) hanno dato le prime tre qualificate e stasera (vedi articolo) arriveranno le altre. Ecco la situazione con le possibili avversarie dell’Inter (non può incontrare altre italiane).

CHAMPIONS LEAGUE – FASCE PROVVISORIE SORTEGGIO 2021-2022

PRIMA FASCIA – DEFINITIVA

Chelsea – Inghilterra (detentore della Champions League 2020-2021)

Villarreal – Spagna (detentore dell’Europa League 2020-2021)

Atlético Madrid – Spagna (campione della Liga)

Manchester City – Inghilterra (campione della Premier League)

Bayern Monaco – Germania (campione della Bundesliga)

Inter – Italia (campione della Serie A)



Lille – Francia (campione della Ligue 1)

Sporting CP – Portogallo (campione della Liga NOS)

SECONDA FASCIA – DEFINITIVA

Real Madrid – Spagna

Barcellona – Spagna

Juventus – Italia

PSG – Francia

Manchester United – Inghilterra

Liverpool – Inghilterra

Siviglia – Spagna

Borussia Dortmund – Germania

TERZA FASCIA – LE SQUADRE SICURE

Porto – Portogallo

Ajax – Olanda

RB Lipsia – Germania

Benfica – Portogallo

Atalanta – Italia

Zenit – Russia

TERZA O QUARTA FASCIA – DA DEFINIRE *



Besiktas – Turchia

Dinamo Kiev – Ucraina

QUARTA FASCIA – LE SQUADRE SICURE

Qualificata da Dinamo Zagabria-Sheriff (andata 0-3)

Club Brugge – Belgio

Young Boys – Svizzera

Milan – Italia

Malmo – Svezia

Wolfsburg – Germania

* in base all’esito delle partite di ritorno dei play-off di Champions League di stasera. Di seguito tutte le possibili combinazioni:

– con la qualificazione di Red Bull Salisburgo e Shakhtar Donetsk entrambe vanno in terza fascia, con Besiktas e Dinamo Kiev entrambe in quarta fascia

– con la qualificazione di solo una tra Monaco (sfida lo Shakhtar Donetsk in trasferta, avendo perso 0-1 l’andata) e Brondby (sfida il Red Bull Salisburgo in casa, avendo perso 2-1 l’andata) chi passa di queste due va in quarta fascia, il Besiktas sale in terza fascia e la Dinamo Kiev rimane in quarta fascia

– con la qualificazione di Brondby e Monaco entrambe vanno in quarta fascia, con Besiktas e Dinamo Kiev che scalano in terza fascia