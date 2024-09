Champions League, lo Stadio San Siro non ospiterà finale del 2027

Per quanto riguarda la Champions League del 2027, la UEFA ha deciso che lo Stadio San Siro non ospiterà la finale della competizione europea. Queste le ragioni.

LA DECISIONE – La Champions League del 2027 non vedrà una finale disputata a San Siro. Questo è quanto deciso dalla UEFA, la quale ha emesso una nota volta a spiegare la propria decisione: «Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025».

Champions League, niente Stadio San Siro: il futuro

LO SCENARIO – La decisione ricalca quanto comunicato a più riprese dal sindaco di Milano Beppe Sala in merito al suo progetto relativo a San Siro. Il primo cittadino meneghino ha ribadito in maniera reiterata la propria volontà di procedere nei prossimi tempi alla ristrutturazione del Meazza. Se la speranza di Sala era quella di riuscirvi entro la data della finale del 2027, le preoccupazioni della UEFA riguardo i tempi di tali lavori hanno spinto all’adozione di una decisione all’insegna della cautela. Con una scelta che sicuramente non aiuta l’immagine dell’Italia in termini di apertura alla modernità e al progresso.