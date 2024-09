Champions League, la lista dell’Inter per la prima fase: in due fuori!

L’Inter ha comunicato alla UEFA la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase di campionato della Champions League in vista delle partite contro Manchester City, Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia, Leverkusen, Sparta Praga e Monaco. Due i calciatori esclusi.

NOMI – Dopo l’esordio in Serie A, a breve l’Inter inizierà il suo percorso anche in Europa. La scorsa settimana i sorteggi di Champions League hanno decretato le avversarie della squadra nerazzurra: in ordine Manchester City, Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia, Leverkusen, Sparta Praga e Monaco. La prima sfida della fase di campionato, come previsto dal nuovo format della Champions League, è in programma mercoledì 18 settembre alle ore 21.00. Proprio in vista del match contro il Manchester City, l’Inter ha diramato la lista dei giocatori convocati per la prima fase della competizione. Tra questi non compaiono due uomini di Simone Inzaghi, mentre è presente uno ‘a sorpresa’. Di seguito la lista con tutti i nomi dei giocatori dell’Inter a disposizione per la Champions League.

La lista dei giocatori dell’Inter che prenderanno parte alla prima fase della nuova Champions League

1 Yann Sommer

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

7 Piotr Zielinski

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

12 Raffaele Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

17 Tajon Buchanan

20 Hakan Calhanoglu

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolò Barella

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

95 Alessandro Bastoni

99 Mehdi Taremi