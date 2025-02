Champions League, Inter regina d’Italia! Superato il Milan per ottavi raggiunti

L’Inter continua a scrivere pagine importanti nella storia della UEFA Champions League. Con la qualificazione agli ottavi di finale nel nuovo format della competizione, i nerazzurri hanno raggiunto un nuovo traguardo da italiana, considerata l’eliminazione di Milan e Juventus rispettivamente contro Feyenoord e PSV. Di seguito la curiosa statistica riportata da OptaPaolo.

SECONDA ITALIANA – Con l’eliminazione clamorosa di Milan e Juventus dalla UEFA Champions League 2024-25, l’Inter resta di fatto l’unica italiana ancora in gara e agli ottavi di finale. Con questo nuovo traguardo, i nerazzurri superano così il Milan (fermo a 11) e piazzandosi al secondo posto tra le squadre italiane più presenti nella fase a eliminazione diretta. Davanti all’Inter resta solo la Juventus, con 13 partecipazioni, ma il distacco ora è minimo e facilmente colmabile nelle prossime stagioni. Il dato, evidenziato da OptaPaolo, certifica la costanza dell’Inter nelle competizioni europee negli ultimi anni, con il club nerazzurro che si conferma tra le realtà più solide del calcio continentale.

Italiane in crisi in Champions League, tre fuori! Inter l’unica

NON SEMPLICE – Un risultato che evidenzia la crisi internazionale delle due big italiane, a fronte di un’Inter che, invece, prosegue il suo percorso europeo con determinazione e continuità. Questo non toglie meriti alle squadre italiane eliminate, bensì dà più valore al percorso fatto dai nerazzurri in questa stagione, che pur non sacrificando nulla in campionato, sono riusciti a qualificarsi quarti su 36 squadre. Il traguardo raggiunto dall’Inter non è frutto del caso. Negli ultimi anni, il club nerazzurro ha mostrato una crescita costante in campo europeo. Il dato delle dodici qualificazioni agli ottavi certifica anche l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza e da Simone Inzaghi, capace di valorizzare al meglio una rosa profonda e competitiva. Inzaghi, in particolare, si sta confermando allenatore dal profilo internazionale, dando continuità a risultati importanti anche fuori dai confini nazionali.