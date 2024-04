Champions League, Inter in prima fascia! Le qualificate sicure

L’Inter – a prescindere da come finirà questa stagione – sarà in prima fascia nel nuovo format della Champions League 2024-2025. Ci sono già altre squadre qualificate assieme ai nerazzurri.

LE CERTEZZE – L’Inter parteciperà alla prossima Champions League. L’ufficialità è arrivata lunedì, con la vittoria per 2-0 sull’Empoli e il contemporaneo pareggio della Roma per 0-0 a Lecce. Una certezza che ora è anche realtà, ma che si era capito da tempo. E che ha fatto scattare il riscatto automatico di Carlos Augusto. Ma per il 2024-2025 si giocherà con un nuovo format, tutto da conoscere.

IL FORMAT – Dalla stagione 2024-2025 saranno 36 i club che parteciperanno alla fase campionato della Champions League (ex fase a gironi), contro i 32 attuali. Sarà un’unica lega, in cui la classifica comprenderà tutte e 36 le squadre. Secondo il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite nel girone unico. Non più due volte contro tre avversari – fra casa e trasferta – ma contro otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e l’altra metà in trasferta. Per determinare le otto avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce: l’Inter è già sicura di essere in prima, visto il suo ranking con 101 punti. Ciascuna squadra sarà sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia.

LA QUALIFICAZIONE – Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate dalla Champions League e da tutte le competizioni UEFA.

CHAMPIONS LEAGUE – LE QUALIFICATE SICURE PER IL 2024-2025

Bayer Leverkusen (Germania)

Inter (Italia)

PSV Eindhoven (Olanda)