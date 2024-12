Champions League Inter, niente calcoli per la Top 8. Classifica compressa

Con il nuovo format della Champions League 2024/2025, l’Inter si trova in una posizione promettente per il passaggio del turno, ma non ancora sicura per accedere direttamente agli ottavi di finale. Per la qualificazione diretta potrebbero non bastare 17 punti: Lille e Brest alzano la quota delle top 8.

QUOTA ALTA – Grazie al girone unico da 36 squadre, i nerazzurri, attualmente a 13 punti, sono tra le sei squadre che occupano l’ultimo posto utile per entrare nella Top Eight. Per evitare il pericoloso turno di playoff, sarà fondamentale ottenere due vittorie nei prossimi incontri contro Sparta Praga (in trasferta) e Monaco (in casa). Con il Liverpool già qualificato con 18 punti, il resto della classifica è ancora aperto e combattuto. Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lille condividono la quota di 13 punti, ma la differenza reti gioca un ruolo cruciale per stabilire l’ordine. A partire dal nono posto in classifica, fino al quattordicesimo di Atalanta e Juventus (entrambe a 11 punti), ogni punto sarà decisivo. La soglia sicurezza per la Top Eight si attesta idealmente a 18 punti, mentre con 17 si potrebbero correre rischi.

DESTINO NELLE PROPRIE MANI – Il percorso per l’Inter non è privo di ostacoli. Il prossimo turno vede i nerazzurri impegnati contro lo Sparta Praga, una trasferta insidiosa ma cruciale per mantenere vive le speranze. La seconda e ultima partita del girone, contro il Monaco a Milano, rappresenterà un vero e proprio scontro diretto per consolidare la posizione in classifica. Se i nerazzurri riuscissero a ottenere due vittorie, raggiungerebbero 19 punti, una quota che garantirebbe certamente un posto nella TOP 8. Oltre al Liverpool, già matematicamente qualificato, squadre come Arsenal e Aston Villa affrontano calendari favorevoli. Anche Lille e Brest, benché teoricamente più deboli, potrebbero sorprendere. Tra gli incroci chiave per la classifica, Liverpool-Lille, Atletico Madrid-Leverkusen e Barcellona-Atalanta sono partite che influenzeranno le speranze di molte squadre.

Inter e non solo: il percorso generale delle italiane

IN CORSA – Tra le italiane, Inter, Milan, Juventus e Atalanta sono ancora in corsa per la qualificazione. Tra queste, facendo tutti gli scongiuri del caso, i nerazzurri hanno più chance di andare al turno successivo senza passare dai playoff. Ma anche un solo passo falso potrebbe costringerli a giocarsi tutto nei playoff, aumentando il rischio di uscire prematuramente dalla competizione. Juventus e Atalanta, limitate a un massimo di 17 punti, rischiano di restare fuori dai giochi diretti. Il Milan, con 12 punti, deve affrontare Girona e Dinamo Zagabria, due sfide cruciali per tenere il passo. L’Inter ha il destino nelle proprie mani: vincere le ultime due partite è l’unico modo per assicurarsi un posto tra le migliori otto squadre d’Europa senza passare per i rischiosi playoff. La squadra di Inzaghi dovrà dimostrare carattere e determinazione.