Champions League, Inter-Milan: date e fasi di vendita dei biglietti!

Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League, in programma martedì 16 maggio alle ore 21. Il club ha diramato tutte le informazioni necessarie per la vendita dei biglietti

ANNUNCIO − Cresce l’attesa per la Champions League. L’Inter si è conquistata l’accesso alle semifinali della competizione superando il Benfica ai quarti. Ora ci sarà il Milan nell’Euroderby. Primo match sarà in casa rossonera in data 10 maggio, il secondo in casa nerazzurra il 16. In merito alla gara di ritorno, il club nerazzurro ha diramato tutte le informazioni necessarie per la vendita dei biglietti.

DATE E FASI − La vendita à divisa in quattro fasi. La prima è riservata agli abbonati Serie A 2022-23 e prenderà il via giovedì 26 aprile alle ore 16.00. Questi potranno confermare il loro posto di abbonamento al miglior prezzo garantito fino alla mezzanotte di lunedì 1 maggio. Nella giornata di martedì sarà il turno degli abbonati, dalle 10.30 fino a mezzanotte, il cui posto è riservato alla UEFA per ragioni organizzative. Si tratta dei settori R-S di primo anello rosso, 160-162 nel primo anello arancio, 268-270 di secondo anello blu. Nella seconda fase, dalle ore 10.30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 3 maggio, sempre gli abbonati potranno invece acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti, scegliendo un qualsiasi posto disponibile, in tutti i settori dello stadio. La terza fase è riservata ai soci Inter Club e si svolgerà giovedì 4 maggio, dalle 10.30 alla mezzanotte dello stesso giorno. La quarta fase è dedicata ai titolari della tessera siamo noi. Questa va dalle ore 10.30 alla mezzanotte di giovedì 5 maggio e si potranno acquistare fino a massimo 2 biglietti. Infine, la quinta e ultima fase è quella riservata alla vendita libera. Avrà inizio alle ore 10:30 di 8 maggio.

Fonte: Inter.it