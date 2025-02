Champions League Inter, Feyenoord o PSV agli ottavi: tabellone completo

Sono ora note tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League, con l’Inter che troverà una tra Feyenoord e PSV.

LA SITUAZIONE – Dopo le due giornate dedicate al ritorno dei playoff di Champions League, è ora definito il quadro delle squadre qualificate agli ottavi di finale della competizione. L’Inter affronterà una tra il Feyenoord, che ha superato il Milan con il punteggio complessivo di 2-1, e il PSV Eindhoven, che ha avuto la meglio della Juventus grazie al 3-1 ai tempi supplementari del ritorno. Non vi sarà dunque un derby tra i nerazzurri e un’italiana agli ottavi di finale della massima competizione europea. Appuntamento a venerdì a mezzogiorno, con il sorteggio della fase a eliminazione diretta di Champions League per conoscere la prossima avversaria dell’Inter. Ecco il tabellone e tutte le possibili avversarie dagli ottavi in poi.

CHAMPIONS LEAGUE, LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Liverpool

Barcellona

Arsenal

Inter

Atlético Madrid

Bayer Leverkusen

Lille

Aston Villa

Feyenoord

Club Brugge

Bayern Monaco

Benfica

Borussia Dortmund

PSG

Real Madrid

PSV Eindhoven

CHAMPIONS LEAGUE – IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE (andata 4-5 marzo, ritorno 11-12 marzo)

1 PSG-Liverpool o Barcellona

2 Club Brugge-Lille o Aston Villa

3 Real Madrid-Atlético Madrid o Bayer Leverkusen

4 PSV Eindhoven-Arsenal o Inter

5 Feyenoord-Inter o Arsenal

6 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen o Atlético Madrid

7 Borussia Dortmund-Aston Villa o Lille

8 Benfica-Barcellona o Liverpool

QUARTI DI FINALE (andata 8-9 aprile, ritorno 15-16 aprile)

1 Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2

2 Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4

3 Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6

4 Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8

SEMIFINALI (andata 29-30 aprile, ritorno 6-7 maggio)

1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

FINALE CHAMPIONS LEAGUE (sabato 31 maggio ore 21, Monaco di Baviera)

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2