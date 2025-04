Champions League, la doppia semifinale Inter-Barcellona gratis e in chiaro!

Grande notizia per tutti gli appassionati di calcio: le due semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona saranno trasmesse in chiaro, gratuitamente e accessibili a tutti. Resta solo da capire dove, ma c’è un precedente proprio che riguarda la squadra nerazzurra.

IN CHIARO – Inter-Barcellona in chiaro in TV, tutto vero! La decisione non dipende dalla volontà dei broadcaster, ma da un preciso vincolo normativo stabilito dall’AgCom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le partite, che valgono un posto nella finalissima di Monaco di Baviera, rappresentano un evento sportivo di “particolare rilevanza sociale”. Come previsto dalla normativa vigente, in presenza di una squadra italiana tra le semifinaliste, i diritti televisivi dell’evento non possono essere gestiti esclusivamente in forma codificata e a pagamento. L’obiettivo è garantire che almeno l’80% della popolazione possa seguire l’evento in diretta su un canale accessibile gratuitamente.

Champions League, Inter in chiaro: un precedente!

GIÀ SUCCESSO – Una situazione analoga si era già verificata nella stagione 2022/23, quando in semifinale arrivarono Milan e Inter. All’epoca, Amazon Prime Video, titolare dell’esclusiva di Inter-Milan, fu costretta ad accordarsi con Sky per una trasmissione in simulcast su TV8, il canale in chiaro del gruppo Comcast. Anche per la doppia sfida tra Inter e Barcellona, quindi, Sky e Amazon dovranno adeguarsi. Sky, con una struttura già collaudata, potrebbe utilizzare ancora una volta TV8 per mandare in onda almeno una delle due gare. Amazon, invece, ha due alternative sul tavolo: rendere eccezionalmente accessibile l’evento sulla propria piattaforma anche ai non abbonati, oppure cedere temporaneamente i diritti a un’emittente abilitata a trasmettere in chiaro, come la Rai, Mediaset o nuovamente TV8.