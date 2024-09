Champions League, come funziona il nuovo format dal 2024-2025

Per la Champions League 2024-2025 c’è un nuovo format, che stravolge completamente la manifestazione rispetto a com’era prima. Ecco tutte le informazioni per arrivare al meglio al sorteggio della nuova fase campionato (ex fase a gironi), alla quale parteciperà anche l’Inter.

RIVOLUZIONE – Quella iniziata da poco coi turni di qualificazione è la 70ª edizione della massima competizione europea per club. È la 33ª col nome UEFA Champions League, nonché la prima col nuovo format. Il torneo ha visto le prime partite lo scorso 9 luglio e si concluderà il 31 maggio 2025 con la finale all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il cambiamento più grande riguarda la fase a gironi, che diventa fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà otto club diversi (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto accedono direttamente agli ottavi; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi. Da lì, la competizione prosegue con la classica formula già conosciuta. Chi è eliminato non “retrocede” più dalla Champions League all’Europa League, come in passato. Il sorteggio sarà giovedì 29 agosto.

Champions League 2024-2025, cosa cambia col nuovo format

LE NOVITÀ – La Serie A ha già conosciuto una novità data dal nuovo format, ossia lo slot extra dato alle due nazioni che ottengono i migliori risultati nel ranking UEFA della stagione precedente. Saranno cinque i club italiani al via: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, un record. La fase campionato, con tutte le squadre classificate insieme in un’unica lega, comporta che tutte avranno qualcosa per cui lottare sino praticamente sino all’ultima giornata. L’obiettivo è far sì che ogni partita conti, potendo definire la classifica in ogni momento, e che ci siano sfide di livello già dall’inizio. Anche perché la posizione finale nella graduatoria, a prescindere che valga la qualificazione o l’accesso agli spareggi, ha un peso nella fase a eliminazione diretta. Ma c’è anche una novità in più, data dal calendario delle partite.

Quando si gioca? Dal calendario tre grandi novità



IL CALENDARIO – Le partite della fase campionato di Champions League ed Europa League si giocheranno da settembre a gennaio, mentre per l’UEFA Conference League le partite saranno da settembre a dicembre. Le tre competizioni UEFA per club avranno una settimana in esclusiva per disputare la propria giornata, quindi in quella settimana non si giocheranno partite delle altre due competizioni. Nelle settimane normali, le partite di Champions League si giocheranno il martedì e il mercoledì, mentre quelle di Europa League e UEFA Conference League il giovedì. Nella settimana esclusiva di Champions League, saranno il martedì, il mercoledì e il giovedì. L’ultima giornata prevede che le partite si giochino tutte in contemporanea, una sorta di “tutti contro tutti”.

Il programma della Champions League nella fase a eliminazione diretta



IL PROSEGUIMENTO – Nella fase a eliminazione diretta di Champions League, le squadre dal 9° al 16° posto saranno teste di serie nel sorteggio degli spareggi. Affronteranno una squadra classificata tra il 17° e il 24° posto, giocando (in linea di principio) il ritorno in casa. Gli otto club qualificati andranno agli ottavi, dove li attendono le prime otto classificate che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio. Anche gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica della fase campionato, con un sorteggio che determinerà e stabilirà anche il percorso delle squadre per raggiungere la finale.