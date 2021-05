Champions League, chiusa la prima fascia! Le altre teste di serie con l’Inter

La Champions League si è conclusa neanche un’ora fa, con il trionfo del Chelsea a Lisbona (vedi articolo). Questo dà anche un esito riguardante l’Inter, perché è completa la prima fascia dove prenderanno parte anche i nerazzurri.

LE OTTO BIG – Il Chelsea è l’ultima squadra che entra nella prima fascia per il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2021-2022. I londinesi lo fanno grazie alla vittoria per 0-1 in finale sul Manchester City, che a sua volta è testa di serie avendo conquistato la Premier League. Lo scudetto, aritmetico dallo scorso 2 maggio, fa sì che ci sia anche l’Inter fra le big. Un minimo vantaggio per i nerazzurri, che nelle ultime tre partecipazioni sono usciti ai gironi anche complice un sorteggio non certo amico (in quarta fascia nel 2018-2019, in terza nel 2019-2020 e in questa stagione). E il prossimo sorteggio di Champions League sarà giovedì 26 agosto, alle ore 18.

CHAMPIONS LEAGUE – PRIMA FASCIA 2021-2022

Chelsea – Inghilterra (detentori del titolo)

Villarreal – Spagna (detentori dell’Europa League)

Atlético Madrid – Spagna (campioni della Liga)

Manchester City – Inghilterra (campioni della Premier League)

Bayern Monaco – Germania (campioni della Bundesliga)

Inter – Italia (campioni della Serie A)

Lille – Francia (campioni della Ligue 1)

Sporting CP – Portogallo (campioni della Liga NOS)