Champions League, anche l’Inter protagonista con tre nella TOP 11 UEFA

L’UEFA ha reso noto l’undici titolare della Champions League dopo le due semifinali. Dopo il pirotecnico Barcellona-Inter 3-3, presenti ben tre giocatori nerazzurri dopo la straordinaria sfida di andata in Spagna.

PRESENTI TRE NERAZZURRI – Dopo le spettacolari semifinali di andata di Champions League, Arsenal-PSG e soprattutto il pirotecnico Barcellona-Inter 3-3, l’UEFA ha pubblicato la Top 11 della settimana, il classico Team of the Week che raccoglie i migliori giocatori della settimana. Il modulo scelto è il consueto 4-3-3, con Gianluigi Donnarumma tra i pali grazie alla sua prova decisiva nella vittoria del PSG sull’Arsenal. Per l’Inter, l’UEFA ha inserito Denzel Dumfries come miglior terzino destro, premiandone la grande spinta offensiva e la rete realizzata al Montjuïc. Al centro della difesa spicca Francesco Acerbi, autore di una prova solida e attenta nonostante i tre gol subiti. A completare il tris c’è Nicolò Barella, motore del centrocampo nerazzurro, lucido nel fraseggio e determinante nei momenti chiave del match. Il riconoscimento dell’UEFA ai tre interisti è il segnale di quanto la squadra di Simone Inzaghi sia stata protagonista nel confronto con il Barcellona.

Miglior undici della settimana: gli altri nomi del Team of the Week

GLI ALTRI – Anche il Barcellona porta a casa tre riconoscimenti: Pedri, faro della manovra catalana, ha orchestrato il gioco con visione e classe. Lamine Yamal, protagonista assoluto con un gol da applausi, è stato premiato come esterno offensivo destro, mentre Raphinha, con le sue accelerazioni e l’autorete procurata da Sommer, completa il tridente. La formazione è completata da Marquinhos in difesa centrale, Lewis-Skelly sull’out sinistro, e Vitinha del PSG in mediana. In attacco, accanto a Yamal e Raphinha, c’è anche Ousmane Dembélé, devastante all’Emirates con la maglia del PSG.

Team of the Week UEFA (4-3-3): Donnarumma; Dumfries, Marquinhos, Acerbi, Lewis-Skelly; Barella, Vitinha, Pedri; Yamal, Dembélé, Raphina.