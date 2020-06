Champions ed Europa League: il Comitato Uefa ha votato – Sky

Condividi questo articolo

Il Comitato Esecutivo della Uefa prenderà oggi delle decisioni importanti ufficializzando i nuovi formati di Europa League e Champions League. Nel pomeriggio verrà ufficializzato tutto, ma alcune decisioni importanti sono state già votate. Il punto di Alessandro Alciato per “Sky Sport”

PRESE DELLE DECISIONI – Il Comitato Esecutivo Uefa è ancora in corso, ma alcune decisioni sono state già votate e approvate: «Il Comitato Esecutivo è in corso, ma sono state già votate delle cose. E’confermato che la final eight di Champions League si disputerà a Lisbona, quella di Europa League in Germania e la Supercoppa Europea a Budapest. Sono confermate anche le città che ospiteranno Euro 2020, nessuna si è tirata indietro. Queste le prime decisioni prese dal Comitato che è ancora in corso. Alle 15:30 ci sarà la conferenza stampa del presidente Ceferin che ufficializzerà le decisioni».