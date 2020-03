Champions e Europa League, idea Final Four! Uefa studia formula inedita

Condividi questo articolo

La Uefa starebbe pensando ad una Final Four sia per quanto riguarda la Champions che l’Europa League per così accorciare i due tornei e così concluderli

RIVOLUZIONE – Secondo quanto riportato da As, la Uefa avrebbe allo studio una nuova formula, del tutto inedita, per poter giungere alla fine di questa edizione di Champions League e Europa League. L’idea sarebbe quella di concludere gli ottavi di finale di entrambe le competizioni. Dopodiché giocare i quarti in campo neutro o tramite un sorteggio in casa di una delle due squadre.

FINAL FOUR – Poi, per quel che concerne semifinali e finale, giocarle come Final Four nella città designata per la finale, vale a dire rispettivamente Istanbul e Danzica. Sarebbero dunque due semifinali secche e una finale.