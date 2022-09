Cessione Inter, dagli Zhang cambio d’orizzonte: ora valutazioni

L’Inter presto può avere una nuova proprietà, con la famiglia Zhang non più convinta di mantenere il club. Nel corso della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista Biasin ribadisce le notizie degli scorsi giorni.

SE NE VA? – Sulla cessione dell’Inter il giornalista Fabrizio Biasin non ha dubbi: «Io non posso fare altro che ribadire quello che ho raccolto e anche scritto. Se fino a poco tempo fa la famiglia Zhang cercava solamente un partner, qualcuno che potesse dare una mano, e nel recente passaggio aveva detto no a un paio di potenziali interessati ora può cedere. Adesso cerca un compratore, chiede 1.2 miliardi. Sono un sacco di soldi, ma rispetto a quello che ho raccolto io la famiglia Zhang è passata da “cerchiamo qualcuno che dia una mano” a “cerchiamo qualcuno che compri l’Inter”. Quello che so non è il nome, ma che è cambiato l’orizzonte. Fino a poco tempo fa la famiglia Zhang pensava di farcela da sola, adesso no. Non c’è la fila di persone che vogliono spendere oltre un miliardo, ci sarà da parlare ma adesso chi bussa alla porta ha più possibilità di comprare il club».