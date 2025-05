Cesena-Inter Primavera 0-2: Zanchetta più Zarate e ora i playoff!

Cesena-Inter Primavera 0-2, ultima partita della regular season. Zanchetta e Zarate Hidalgo per dare ai nerazzurri la vittoria. A fine maggio la fase finale con i playoff scudetto.

VITTORIA AUTOREVOLE – L’ultima giornata di campionato, prima della fase playoff scudetto, vede l’Inter Primavera in campo contro il Cesena in trasferta. Dopo un primo tempo divertente, ma senza reti, la partita si sblocca nella ripresa. Pronti-via e dopo due minuti la squadra nerazzurra trova il gol del vantaggio. A segno il centrocampista, figlio del coach interista, Zanchetta con un missile di sinistro. Influente anche una deviazione della difesa del Cesena. L’Inter non molla e al 58′ prova ad ipotecare la partita con Venturini, che calcia da buona posizione col destro, ma il suo tiro dà solo l’illusione del gol, spegnendosi sull’esterno della rete. Nel finale, mister Zanchetta manda in campo anche Garonetti e Pinotti, con l’Inter che gestisce bene il vantaggio. Al 92′, Zarate Hidalgo cala lo 0-2. I nerazzurri chiudono al meglio la stagione regolare del campionato Primavera 1 e adesso si preparano ai playoff scudetto, che si terranno al Viola Park di Bagno a Ripoli. L’Inter, che chiude al secondo posto, scenderà in campo direttamente dalle semifinali. E l’impegno da segnare in agenda è martedì 27 maggio. Da capire l’avversaria.

CESENA-INTER PRIMAVERA 0-2

47′ e 90’+2′ Zarate Hidalgo