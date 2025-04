Cesari su Bologna-Inter: «Rimessa laterale da ripetere. VAR inutilizzabile!»

Graziano Cesari ha effettuato la sua moviola su Bologna-Inter, match di Serie A vinto dai felsinei con il punteggio di 1-0. Di seguito le sue osservazioni.

L’EPISODIO – Il Bologna ha sconfitto l’Inter grazie al gol di Riccardo Orsolini allo scadere. A fare notizia è stato, oltre il risultato finale, il caso della rimessa laterale ‘viziata’ dalla circostanza di essere stata battuta molto più avanti rispetto alla posizione in cui era terminato il pallone. Da quella rimessa ne è nata una seconda, da cui è arrivata la splendida rete di Orsolini al 94′. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non ha nascosto l’ira dei nerazzurri per l’episodio, sottolineando immediatamente dopo come la sua squadra non abbia alcuna intenzione di appellarsi ad un’alibi per giustificare il ko.

Cesari sull’episodio chiave di Bologna-Inter: il caso

LA VALUTAZIONE – L’episodio merita comunque di essere analizzato, stante il peso specifico che ha rivestito, anche se indirettamente, rispetto alla vittoria finale del Bologna. A parlarne è stato l’ex fischietto italiano Graziano Cesari, che a Pressing ha così descritto il caso: «La rimessa è sicuramente irregolare, dato che è stata battuta 7 metri avanti rispetto alla posizione in cui doveva avvenire. Si tratta di un errore cui si sarebbe dovuto ovviare facendo ribattere la rimessa. Il VAR? Assolutamente non poteva intervenire, da regolamento».