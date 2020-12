Ceferin: “Format della Champions? Non cambia ora. Sulla...

Ceferin: “Format della Champions? Non cambia ora. Sulla Superlega…”

Condividi questo articolo

Aleksander Ceferin presidente UEFA

Aleksandar Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato al giornale sloveno 24ur.com respingendo con forza ogni ipotesi di Superlega e negando che possano cambiare per adesso le formule della Champions League

LA CHAMPIONS – Ceferin per il momento respinge le ipotesi che possa essere confermato il format delle Coppe Europee per i prossimi anni: «Abbiamo lavorato giorno e notte parlando con i governi, abbiamo parlato più di salute che di calcio. Ora vedremo i tempi della vaccinazione, che dimensioni avrà, e ci stiamo preparando per la finale che verrà organizzata normalmente. Il formato rimarrà lo stesso fino al 2024 perché fino ad allora i diritti sono stati già venduti».

LA SUPERLEGA – Ceferin respinge inoltre ogni ipotesi di Superlega: «Non vogliamo giocare nel fine settimana perché vogliamo preservare il valore dei campionati nazionali. Sogno una Champions League come adesso. La Superlega è il sogno di Florentino Perez da 30 anni, i due principali candidati alla presidenza del Barcellona si sono espressi contro, Bayern, Juventus, i club inglesi sono contrari».

fonte: 24ur.com