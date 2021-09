Ceferin: «Aiuteremo club in difficoltà. Fair Play Finanziario superato»

Ceferin, presidente dell’UEFA, è intervenuto oggi all’assemblea generale dell’ECA (presente anche l’Inter, ndr). Nel corso del suo intervento ha parlato del Fair Play Finanziario senza dimenticare la classica ormai frecciata ad Andrea Agnelli

NUOVA ERA – Alexsander Ceferin ha parlato così: «La Uefa non accetterà condotte irresponsabili, tenderemo la mano a chi è stato maggiormente colpito dalla pandemia. Crediamo che sia arrivato il momento di superare il Fair Play Finanziario per arrivare a un solido regime finanziario che incoraggi investimenti e crescita. È tempo di mettere in discussione le vecchie strade e le misure tradizionali, lavorando per mettere in campo un vero e proprio sistema diretto di controllo dei costi. Parlo di responsabilità finanziaria e questo non significa soltanto che i club dovranno spendere in maniera saggia, ma che devono capire che le loro strategie finanziarie possono impattare sugli altri».

RIFORMA – Ceferin ha poi spiegato: «Sono dell’idea che un sistema di controllo dei costi, pesi e contrappesi, limiti e concessioni, possa essere importante, responsabile e soprattutto trasparente. Ma il Fair Play Finanziario non è una questione di competitività: il controllo dei costi e l’equilibrio competitivo sono due parti diverse di un corpo unico. Sono ovviamente correlate, ma hanno obiettivi differenti. Possiamo, e lo faremo, intervenire con misure per affrontare il problema dello squlibrio competitivo dove necessario. Nonostante ciò, al momento, dobbiamo assicurare un sistema appropriato per stabilizzare le finanze del calcio europeo e dobbiamo farlo oggi per domani».

FRECCIATA – Ceferin ha chiuso con una frecciata all’ex presidente dell’Eca Andrea Agnelli, elogiando invece il nuovo Nasser Al-Khelaifi (leggi le sue dichiarazioni): «Quando si passa attraverso una tempesta c’è bisogno di un bravo capitano e l’Eca ha un bravo capitano, che ha preso il comando quando il vecchio capitano è scappato dalla nave».

Fonte: sport.sky.it