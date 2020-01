ESCLUSIVA – Cecere (ag. Radu): “Difficoltà fra Parma, Genoa e Inter. Formula…”

Condividi questo articolo

Sono ore decisive per il futuro di Ionut Radu (QUI le ultime). Il portiere dell’Inter, in prestito al Genoa, potrebbe trasferirsi al Parma dopo l’infortunio del collega Luigi Sepe. Crescenzo Cecere, agente del portiere romeno, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it

SITUAZIONE – Ionut Radu, al secondo anno al Genoa, è stato “sostituito” dal neo arrivato dalla Juventus Mattia Perin nonostante le ottime prestazioni fatte. Il portiere romeno potrebbe quindi lasciare il club rossoblù (ora è in prestito, ndr) e trasferirsi al Parma di Roberto D’Aversa. Del suo futuro ha parlato l’agente del giocatore – insieme a Oscar Damiani – Crescenzo Cecere. Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni in esclusiva sul futuro di Radu: «Parma? Stiamo lavorando. Al momento non c’è niente. C’è difficoltà tra Parma, Genoa e Inter. Il giocatore è di proprietà dell’Inter e al momento sta al Genoa, le società stanno parlando. La formula sarà il prestito, per gli ultimi cinque mesi. Al Parma serve un portiere titolare perché Luigi Sepe ha subito un infortunio quindi ne stiamo parlando».

Fonte: Inter-News.it – Davide Conzales

Si ringrazia Crescenzo Cecere per la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è consentita solo previa citazione della fonte (Inter-News.it) e inserendo il link al contenuto originale.