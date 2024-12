Castro-Paz, l’Inter pensa al futuro: ringiovanimento al via – TS

In estate prenderà al via l’opera di ringiovanimento dell’Inter e a confermarlo lo stesso Beppe Marotta. Castro e Paz nel mirino del club nerazzurro. Ne parla Tuttosport nella sua edizione mattutina.

FUTURO – Per costruire una squadra vincente serve creare un bel mix di giocatori di esperienza e giovani talenti affamati. A ribadirlo Beppe Marotta nella sua lunga intervista su Sky Sport. A tal proposito, il club non si esenterà da un’opera di ringiovanimento della rosa. Occhio, dunque, a Santiago Castro e Nico Paz, rispettivamente attaccante del Bologna e trequartista/mezzala del Como. I due piacciono tantissimo alla dirigenza nerazzurra. Il primo, infatti, somiglia tanto a Lautaro Martinez e sotto l’ala protettiva del Toro potrebbe appunto crescere fino ad esplodere definitivamente. A Bologna, ricorda Tuttosport, 4 gol in 16 partite. Il secondo, talentuosissimo argentino, potrebbe diventare l’erede di Mkhitaryan.

Inter su Castro e Paz per un futuro sempre più luminoso

STRATEGIA – A proposito di Paz, c’è un precedente molto caro a Inzaghi e che riguarda l’arrivo di Luis Alberto alla Lazio. Anche lo spagnolo, quando arrivò nella Capitale era principalmente un trequartista, ma grazie al lavoro di Inzaghi divenne presto una delle migliori mezzali del campionato italiano. Lo stesso si potrebbe fare con Paz. Per poter finanziare i due giovani, l’Inter avrà bisogno di sfoltire e incassare. E può farlo attraverso gli addii di Arnautovic e Correa in estate, che faranno risparmiare all’Inter diversi milioni di euro. Infatti, Oaktree è stato chiaro: sì agli investimenti, ma a patto che questi siano fatti per talenti di prospettiva con ingaggi che non diventino un peso per il monte stipendi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino