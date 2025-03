Castro, non solo l’interesse dell’Inter. Occhio a Spalletti

Santiago Castro, attaccante del Bologna, a metà tra l’Argentina e l’Italia. Come spiegato da TyC Sport negli scorsi giorni, l’attaccante sudamericano potrebbe diventare azzurro. Intanto Spalletti prova l’affondo. Su di lui continua il pressing dell’Inter, con i colloqui fissati per la prossima estate.

FUTURO – A pochi giorni dalla prima pausa Nazionali del 2025, si muove qualcosa tra Italia e Argentina, con il CT Luciano Spalletti pronto a scendere in campo per provare a strappare Castro all’Argentina. Come riportato da TyC Sport, gli azzurri sono in forte pressing su Santiago Castro e proveranno a convincerlo di vestire la maglia azzurra come fatto con Mateo Retegui. L’attaccante del Bologna è molto stimato sia dai compagni di squadra che allo stesso tempo dallo staff tecnico dell’Italia.

Inter, Castro a metà tra Italia e Argentina

INTERESSE – In Argentina però, come riportato dal noto portale, l’attaccante del Bologna è pronto a rispondere presente alla chiamata della Selecciones argentina. Intanto Lionel Scaloni lo ha inserito nella lista dei pre-convocati in vista degli impegni di fine marzo contro Brasile e Uruguay per le qualificazioni al Mondiale. L’attaccante del Bologna, intanto, continua a far parlare di se nel Vecchio Continente con l’Inter che monitora con attenzione le sue prestazioni in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Ausilio ha già sondato il terreno con il Bologna. Adesso bisognerà capire in estate quale sarà la direzione della nuova Inter.