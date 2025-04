Cassano senza senso: «Inzaghi non ha un piano B! Stagione buttata nel cesso»

Antonio Cassano, ex giocatore di Inter e Milan, in diretta su Viva El Futbol, ha parlato della situazione in casa Inter e della gestione di Inzaghi che rischia di perdere lo scudetto dopo la sconfitta contro la Roma. Questo il suo commento piccante.

ATTACCO – Antonio Cassano ha parlato per l’ennesima volta contro l’attuale gestione dell’Inter. Questo il duro sfogo in diretta su Viva El Futbol: «Quando tutti inneggiavano a Inzaghi come il nuovo Guardiola, io dicevo sempre che non era un allenatore top. Doveva vincere tre scudetti su tre, e invece non ha nessun piano B o C. Non ha migliorato nessun giocatore. L’Inter sta andando bene perché i giocatori sono forti e vanno da soli: non c’è niente di organizzato. Non doveva avere problemi in campionato, e invece stiamo vedendo qualcosa di inaspettato. L’Inter ci sta cascando di nuovo. Già due scudetti Inzaghi li ha buttati nel cesso, e questo credo sarà il terzo. La Champions League lascia il tempo che trova: puoi vincerla o perderla. Anche se vinci la Champions, resta comunque una stagione di merda se perdi il campionato. L’ha vinta anche Mourinho con un calcio non bello, così come Ancelotti, che ne ha vinte due con il Real Madrid. Quello che sta succedendo nelle ultime due settimane è lo specchio di quello che dico: lui non è un allenatore top. Conte, invece, dà un’identità alla squadra, sa cambiare modulo, anche con uno come McTominay. Gli Inzaghi hanno la stampa a favore, ma non si può far passare per grande uno che sta completando un’opera schifosa. In quattro anni, con una squadra fortissima, vince un solo campionato».

Inter gestita male! Il commento di Cassano

CORSA – Cassano poi continua così su Simone Inzaghi: «La cosa che mi dà più fastidio sono le dichiarazioni: mi ricorda Mazzarri. La Roma ieri strameritava di vincere 5-0. E lui parla di alibi. Inzaghi sta facendo un disastro: è solo demerito suo. L’Inter ha una squadra base fortissima, e anche le riserve sono di livello. Togliendo i titolari a centrocampo, quale altra squadra può permettersi di avere Zieliński, Asllani e Frattesi? O Arnautović come panchinaro? Nessuna squadra in Serie A ha una panchina più forte di questa. Fatemi capire: dove vedete un miglioramento grazie a Inzaghi? Al derby l’Inter ha fatto una figuraccia. Conte gli sta facendo il culo. “Barella e Bastoni fondamentali per la Nazionale?” AHAHAHA, mi viene da ridere. Da quando allena Inzaghi, dati alla mano, la seconda parte di stagione va sempre in calo. L’anno della finale di Champions, l’Inter ha avuto la fortuna di incontrare solo squadre abbordabili. Ora, invece, fai una semifinale contro la più forte d’Europa. L’unica squadra riconoscibile in Italia è l’Atalanta. Stop».