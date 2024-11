Caso Ultras Inter e Milan, Beretta sceglie di collaborare con la Procura – TS

Dopo giorni di silenzio mediatico, l’inchiesta “Doppia Curva” della Procura di Milano torna al centro dell’attenzione con una svolta significativa: secondo quanto riportato da Tuttosport, Andrea Beretta, figura di spicco della Curva Nord dell’Inter, ha deciso di collaborare con gli inquirenti.

COLLABORAZIONE – La decisione di Beretta rappresenta un punto di svolta non solo per le indagini legate agli illeciti delle tifoserie organizzate, ma anche per due casi irrisolti che gravano sulla Curva Nord: il delitto di Vittorio Boiocchi, leader degli ultras nerazzurri ucciso il 29 ottobre 2022, e altri episodi di violenza e traffici illeciti. Secondo indiscrezioni, Beretta avrebbe già annunciato la sua intenzione di fornire dettagli cruciali sugli affari della Curva Nord, sui meccanismi di gestione delle attività criminali e su eventuali coinvolgimenti di altri membri della tifoseria. Le dichiarazioni di Beretta potrebbero aprire nuovi scenari nell’inchiesta. La Procura di Milano punta a ricostruire il complesso sistema di relazioni che lega gli ultras a organizzazioni criminali più strutturate. Le tifoserie, da tempo, sono finite sotto la lente d’ingrandimento per il loro coinvolgimento in attività illegali, tra cui estorsioni, traffico di droga e gestione violenta del territorio.

Inchiesta doppia Curva e omicidio Baiocchi

ALTRO FATTORE – Il caso di Vittorio Boiocchi, in particolare, potrebbe finalmente giungere a una svolta. Il leader ultras fu assassinato nel quartiere di Figino in circostanze mai del tutto chiarite, lasciando un vuoto al vertice della Curva Nord. La collaborazione di Beretta potrebbe rivelare chi, all’interno della tifoseria o al di fuori di essa, aveva interesse a eliminare Boiocchi. Questa nuova fase dell’inchiesta promette di fare luce sui legami tra le tifoserie organizzate e il crimine organizzato, mettendo in evidenza il lato oscuro del tifo calcistico. Gli inquirenti sperano che la collaborazione di Beretta possa finalmente rompere il muro di omertà e portare a una completa ricostruzione dei fatti.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini