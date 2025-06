Caso ultras, 10 anni a Beretta e Lucci: l’Inter dovrà essere risarcita!

Il caso ultras ha vissuto oggi una tappa molto importante ai fini della definizione della verità sostanziale e processuale dei fatti: alla condanna a 10 anni nei confronti di Beretta e Lucci, capi ultras rispettivamente di Inter e Milan, si aggiunge anche il risarcimento nei riguardi di Inter e Milan.

LA DECISIONE – La giudice di Milano Rossana Mongiardo ha emesso alcune condanne nel contesto del caso ultras che vedeva imputati i vertici delle curve di Inter e Milan. Ad essere stati dichiarati colpevoli, tra gli altri, anche i capi ultras Andrea Beretta e Luca Lucci, che dovranno scontare 10 anni di reclusione. Il primo, al vertice della curva nerazzurra, per i reati di “omicidio” ai danni di Antonio Bellocco e “associazione a delinquere con aggravante mafiosa”. Il secondo, capo ultras del Milan, per il ruolo di “mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli” e per la fattispecie di “associazione per delinquere”. Le due figure coinvolte nella decisione in sede penale dovranno anche garantire il risarcimento richiesto dalle parti civili costituitesi a processo.

Caso ultras, risarcimento a favore di Inter e Milan: il motivo

LA DIMOSTRAZIONE – A dimostrare quel che l’Inter sosteneva dall’inizio della vicenda, ossia l’estraneità ai fatti inserita nel contesto di una costante collaborazione con le forze inquirenti, vi è proprio la decisione sul risarcimento che i colpevoli dovranno assicurare alla società nerazzurra. Sia l’Inter sia il Milan, infatti, riceveranno una somma a titolo di compenso dei danni patrimoniali e del danno d’immagine arrecato a seguito dello svolgimento delle azioni delittuose giudicate a processo. Un epilogo, almeno in primo grado, che conferma la bontà della condotta svolta dalle due squadre nel contesto del “caso ultras”.