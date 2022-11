Caso Onana, svelato retroscena sul portiere dell’Inter: telefonata dall’alto!

Il caso André Onana si infittisce sempre di più. Brutta lite tra il portiere dell’Inter e il CT del Camerun Rigobert Song prima di Camerun-Serbia. Dopo il comunicato della federazione camerunese (vedi articolo), svelato anche un retroscena importante

NOVITÀ − Arrivano aggiornamenti su Onana. Il portiere dell’Inter, dopo l’esclusione da Camerun-Serbia e la decisione di lasciare subito Qatar (vedi articolo), sembra essere arrivato un dietrofront non banale. Il giornalista di Canal 2 Marc Leonel Chouamo, svela su Twitter un nuovo retroscena: «Era tutto fatto per il ritorno in Camerun questa sera. Il portiere aveva già ottenuto il suo biglietto aereo. Ma è intervenuta una telefonata dall’alto del Camerun. Rimane in squadra e ha buone possibilità di giocare ancora contro il Brasile venerdì». Dunque, il Mondiale di Onana non è ancora finito e anzi ha grandi chance per scendere in campo nell’ultima decisiva giornata.