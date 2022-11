Caso Onana, il Camerun scrive all’Inter e precisa un dettaglio sul ritorno!

Onana ha lasciato definitivamente il Camerun dopo la lite con il CT Rigobert Song. La stessa Federazione camerunese ha scritto all’Inter precisando sul ritorno del portiere

AGGIORNAMENTI − L’avventura di André Onana a Qatar è ormai terminata. Il portiere ha lasciato il paese ospitante del Mondiale. Fatale la lite con il Commissario Tecnico del Camerun Song su presunte disparità sul modo di giocare del portiere. Come si legge su Camerounactuel, la Federcalcio del Camerun avrebbe scritto all’Inter spiegando i motivi dell’allontanamento precisando anche un dettaglio non banale sul ritorno di Onana in Europa. Secondo il giornale, la stessa Federcalcio ha prenotato un biglietto d’aereo andata e ritorno per Milano.