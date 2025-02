Caso Lautaro Martinez, giustizia sportiva? Chiamatelo ‘accanimento mediatico’

Il caso Lautaro Martinez ha assunto contorni grotteschi. Una bestemmia pronunciata nel post-partita di Juventus-Inter del 16 febbraio è diventata, in pochi giorni, il tema dominante del calcio italiano.

PRESSIONE MEDIATICA – La procura federale si è mobilitata, ha analizzato filmati, ha chiesto materiale a DAZN e, dopo due giorni di visione, ha trovato l’audio incriminato della bestemmia di Lautaro Martinez nel post-partita di Juventus-Inter. E ora? Nessuna squalifica. Solo una multa, se l’Inter e il giocatore decideranno di patteggiare. Il punto non è la bestemmia in sé, ma il modo in cui questo caso è stato trattato rispetto ad altri. Perché la giustizia sportiva si è attivata con così tanto zelo solo in questo caso? Perché nessuno ha mosso un dito in altri episodi simili, anche recenti? È evidente che il nome “Lautaro Martinez” abbia fatto scattare un’attenzione spropositata, come se si cercasse con insistenza un motivo per macchiare la sua immagine e metterlo in difficoltà.

ALTRI IGNORATI – Non è la prima volta che un calciatore viene accusato di aver pronunciato una bestemmia in campo, ma nella maggior parte dei casi si è fatto finta di nulla o si è archiviato tutto in fretta. Qui, invece, la macchina mediatica si è mossa con un tempismo sospetto, quasi con il gusto di trasformare l’episodio in uno scandalo. Il motivo? Lautaro Martinez non è solo un giocatore qualunque, ma il capitano dell’Inter e il bomber della squadra nerazzurra.

Lautaro Martinez regolarmente in campo in Napoli-Inter: ecco perché

NESSUNA SQUALIFICA – Se l’audio fosse stato trasmesso in diretta, il giudice sportivo avrebbe avuto il potere di squalificare immediatamente il giocatore. Ma poiché il caso è stato aperto solo dopo, Lautaro Martinez potrà patteggiare e pagare una multa che va dai 3.000 ai 10.000 euro. Ciò che resta è un dato di fatto: Lautaro Martínez paga il prezzo del suo status. Questa vicenda non è altro che l’ennesima dimostrazione di un accanimento mediatico che, in altri casi, non si verifica.

PRECEDENTE – Il caso di Lautaro Martínez assume contorni ancora più paradossali se si guarda a un episodio simile del passato. Nel 2020, Gennaro Gattuso, allora allenatore del Napoli, venne accusato di aver pronunciato una bestemmia durante una partita. La sua sanzione? Una semplice multa di 3.000 euro. Nessuna polemica, nessun clamore mediatico, nessuna inchiesta approfondita per analizzare filmati e audio. Il caso venne chiuso rapidamente, quasi ignorato.