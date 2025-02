Caso Curve Inter e Milan, si muove la Lega Serie A: forte decisione!

Il caso curve di Inter e Milan continua a tenere banco. E dopo che i due club hanno deciso di costituirsi parte civile, è in arrivo anche la mossa della Lega Serie A.

MOSSA – L’appello ultimo e chiaro è uno: ripulire gli stadi dalla criminalità! Ecco perché il caso curve di Inter e Milan continua a tenere banco. I due club, nelle scorse settimane, hanno deciso di costituirsi parte civile in merito all’inchiesta che le ha colpite da vicino e scoppiata con l’arresto tra settembre e ottobre dei principali leader delle due curve di San Siro. Una mossa sicuramente non banale che conferma la posizione comune e netta dei due club: zero tolleranza nei confronti dei criminali. E a proposito di ciò, la Lega Serie A sta pensando di compiere lo stesso passo mosso da Inter e Milan: ossia costituirsi in parte civile.

Caso Curve Inter e Milan, le società si rivolgono alla Lega Serie A

ZERO TOLLERANZA – Come riferisce la collega del Corriere della Sera, Arianna Ravelli, l’idea è stata portata avanti nel corso dell’ultimo consiglio, non solo per chiedere un risarcimento. Nessuna tolleranza verso i criminali, come pure massima convinzione che i club siano le parti danneggiate. Peraltro, riferisce sempre la collega, i due presidenti Beppe Marotta e Paolo Scaroni, avrebbero scritto una lettera proprio per invitare tutti le società a collaborare e condividere queste tematiche relative alla sicurezza degli stadi.